Дебаты республиканцев повысили рейтинг Трампа

На восемь процентных пунктов вырос перевес кандидата в президенты Дональда Трампа над его ближайшим преследователем Роном ДеСантисом, следует из опубликованных 29 сентября результатов опроса Morning Consult.
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