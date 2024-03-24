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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Раньше таких сволочей возили в повозке в кандалах и как зверей показывали народу в наущение всем и нашим и вашим . А ...Слезы террористов
  • Андрей Тихонов
    Раздробить им колени и локти, бросить в камеру с водой на полу и каждый день подсыпать хлоркуСлезы террористов
  • Андрей Тихонов
    2*2 камера, ведро воды каждый день и стакан хлорки....Спецслужбы нашли ...

Спецслужбы нашли террористов еще в Москве или Подмосковье

Спецслужбы нашли террористов еще в Москве или Подмосковье

Важно для понимания: Спецслужбы нашли террористов еще в Москве или Подмосковье, и вели авто, чтобы понять, куда они движутся, будут ли с кем-либо пересекаться, встречаться.

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Комментарии
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radiofree RF
Пока существует мораторий на смертную казнь,дадут пожизненный срок.
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7 час.
Олег Самойлов
Дать пожизненное, но НЕ кормить! Нигде ничего не сказано, что пожизненников кормить ОБЯЗАНЫ! Сколько протянет, столько и протянет!
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7 час.
Андрей Тихонов
2*2 камера, ведро воды каждый день и стакан хлорки....
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4 час.

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