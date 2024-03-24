Важно для понимания: Спецслужбы нашли террористов еще в Москве или Подмосковье, и вели авто, чтобы понять, куда они движутся, будут ли с кем-либо пересекаться, встречаться.
Спецслужбы нашли террористов еще в Москве или Подмосковье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Пока существует мораторий на смертную казнь,дадут пожизненный срок.
Ответить
7 час.
Олег Самойлов
Дать пожизненное, но НЕ кормить! Нигде ничего не сказано, что пожизненников кормить ОБЯЗАНЫ! Сколько протянет, столько и протянет!
Ответить
7 час.
Андрей Тихонов
2*2 камера, ведро воды каждый день и стакан хлорки....
Ответить
4 час.
Свежие комментарии