Успех плана Трампа по ХАМАС оказался под сомнением

Реализация соглашения о разоружении палестинского движения ХАМАС, о котором объявил президент США Дональд Трамп, может отказаться под вопросом, поскольку она зависит от выполнения сторонами ряда важных обязательств.
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