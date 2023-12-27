Поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым

Уважаемые коллеги и ветераны фабрики!От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками - Новым 2024-м годом и Рождеством Христовым!Желаю успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и оптимизма на весь предстоящий год! Пусть 2024-й год станет годом ярких идей, долгожданных перемен, знаковых событий.