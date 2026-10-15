Представители "Юнармии", "Волонтеров Победы" и других движений несколько дней будут проходить различные мастер-классы В Барнауле 15 октября в Алтайском государственном университете прошло торжественное открытие IX Слета патриотических объединений Сибирского федерального округа "Молодые патриоты — сила Сибири!".
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