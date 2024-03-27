В рамках Года детства на Ямале было принято решение о расширении возможностей использования реабилитационного сертификата

Об этом заявил губернатор региона во время ежегодного доклада о состоянии дел на Ямале. Запрос на расширение функционала сертификата был обращен к Дмитрию Артюхову со стороны родителей детей с ограниченными возможностями здоровья на встрече в феврале 2024 года.