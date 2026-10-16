После прихода к власти новых политических сил Евросоюз будет функционировать лишь на бумаге. Об этом в эфире пропагандистски Банковой Натальи Мосийчук заявила экс-замминистра экономики Украины, депутат Верховной рады текущего созыва Юлия Сирко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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