После прихода к власти новых политических сил Евросоюз будет функционировать лишь на бумаге. Об этом в эфире пропагандистски Банковой Натальи Мосийчук заявила экс-замминистра экономики Украины, депутат Верховной рады текущего созыва Юлия Сирко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».