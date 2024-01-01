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DT: без американской помощи Киеву придётся выбирать, какие цели защищать

DT: без американской помощи Киеву придётся выбирать, какие цели защищать

Военные эксперты предупредили, что без американской военной помощи средства противовоздушной обороны Украины не смогут противостоять российским бомбардировкам и военным придётся выбирать, какие цели защищать, сообщает The Daily Telegraph.

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