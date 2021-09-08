Более тысячи сотрудников Facebook читают переписки в WhatsApp

Более тысячи контрактных работников WhatsApp с просматривают контент пользователей мессенджера Более тысячи контрактных работников WhatsApp с помощью программ Facebook для просеивания личных сообщений просматривают контент пользователей мессенджера.
Более тысячи контрактных работников WhatsApp с просматривают контент пользователей мессенджера Более тысячи контрактных работников WhatsApp с помощью программ Facebook для просеивания личных сообщений просматривают контент пользователей мессенджера.
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