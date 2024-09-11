Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Правильно,дело давно не в деньгах,как вы видите их воруют!Путин поручил Миш...
  • Леонид
    Ну а что он еще мог? "За своих" это нормально. Как во дворе. Но не вопреки здравому смыслу и закону.Алаудинов встал н...
  • галина
    Хватит вести пустые разговоры не о чем. Пора ударить по пунктам принятия решения. Может тогда они что ни будь поймут....Мурманская област...

Мавики, Крикуны и кому выгодна мобилизация экономики России

Мавики, Крикуны и кому выгодна мобилизация экономики России

Я вот одного не могу понять, почему взрослые и умные люди, многие из которых даже имеют военное образование, верят, что покупка сотен тысяч мавиков может привести к коренному перелому в войне? Простите, но мавик это не Герань и не Ланцет, а гражданский беспилотник! Я даже не буду спрашивать, где они хотят найти операторов для такого количества БПЛА, мне интересно другое - как именно, по их представлению, такое количество мавиков поможет нашей армии сокрушить противника? Тут, конечно, имеется ещё один аспект - все эти крикуны настаивают на отказе не только от праздников, но и от развития экономики ради быстрейшей победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх