Зеленский заявляет о готовности Украины получить помощь от США в кредит

Зеленский: Украина готова получать военную помощь от США в кредит Если Украине предложат предоставить пакет помощи в кредит сейчас или бесплатно, но через год, страна выберет первый вариант, заявил Владимир Зеленский.
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