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Потапов пообщался с агентом Дитца после слов о «травме, которой не было»: «Ситуация неоднозначная, микротравма была. Даррен расторг контракт с «Авангардом» по собственному желанию»

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, что бывший защитник «Авангарда» «в определенный момент сослался на травму, которой не было».

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