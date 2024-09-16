НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТКБ Инвестмент Партнерс

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ливень
    с какого это перепоя водка исконно русский напиток?Не хлебом единым....

Комментарий по заседанию Банка России 13 сентября 2024 года

Комментарий по заседанию Банка России 13 сентября 2024 года

Банк России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Данное решение было обусловлено следующими факторами: Инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует тенденцию к снижению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх