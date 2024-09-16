Комментарий по заседанию Банка России 13 сентября 2024 года

Банк России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Данное решение было обусловлено следующими факторами: Инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует тенденцию к снижению.
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