В Оренбургской области сотрудники полиции провели урок мужества для девятиклассников

В стенах СОШ № 63 г. Оренбурга прошла встреча сотрудников полиции с учениками двух девятых классов. Урок мужества провели психолог и старший инструктор группы по работе с личным составом ППСП МУ МВД России «Оренбургское» Владимир Пущаев и Дмитрий Агашин, а также старший инспектор ОУУПиПДН МУ МВД России «Оренбургское» Снижана Овчинникова.
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