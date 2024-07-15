Toyota Harrier Zagato — странная версия Lexus RX, о существовании которой вы, вероятно, не знали

В 2006 году огромная японская розничная сеть Toyopet праздновала свой 50-летний юбилей, и, желая сделать что-то особенное, Toyota обратилась к итальянской кузовостроительной мастерской Zagato с запросом разработать особый вариант внедорожника.
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