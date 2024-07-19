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«Вест Хэм» хочет купить Канте у «Аль-Иттихада» за 20 млн фунтов. Лопетеги заинтересован в Нголо (The Guardian)

«Вест Хэм» хочет купить Канте у «Аль-Иттихада» за 20 млн фунтов. Лопетеги заинтересован в Нголо (The Guardian)

33-летний полузащитник сборной Франции отыграл в Саудовской Аравии один сезон. До этого он выступал за «Челси».

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