109 объектов разрушенного благоустройства восстановлено в этом году в Братске

В Братске завершили работы по восстановлению разрушенного благоустройства на объектах, где ранее в 2022 году проводились работы по капитальному и текущему ремонту, ликвидации различных аварийных ситуаций.
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