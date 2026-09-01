АТОР: Продажи туров в Китай на октябрь выросли в 2 раза

Продажи турпакетов из России в Китай в сентябре и октябре увеличились вдвое, сообщает Ассоциация туроператоров России.
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