Посол МИД Мирошник: Европа не будет помогать Украине без США

Решение главы Белого дома Джо Байдена не участвовать во встрече по помощи Украине может привести к тому, что страны Европы не станут самостоятельно помогать Киеву, пауза может затянуться до завершения избирательной кампании в США.
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