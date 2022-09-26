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Минобороны опубликовало кадры работы ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет

Минобороны опубликовало кадры работы ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет

Две украинские ракеты, которые могли бы вызвать большие жертвы среди мирного населения одного из городов, находящихся в зоне специальной военной операции, были сбиты расчётами российских зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2".

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