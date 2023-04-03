Ученица 1 класса заявила о нападении со стороны прохожего, но по камерам его не нашли

В Красноярском крае неизвестный якобы напал на первоклассницу. Следы его присутствия в указанном месте не были обнаружено с помощью камеры видеонаблюдения, передает агентство новостей "Запад24" со ссылкой на комментарий пресс-службы городского МВД.