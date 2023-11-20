Надёжа-государь, народ за тираном соскучился!

Юрий Сергеев

Всё норм. Пусть ещё правит пока в здравом уме и памяти. России нужен патриот правитель и как можно на длительный срок. Народ должен быть в спокойствии дабы спокойно плодиться и размножаться. Не нужна чехарда с президентскими выборами. Всякие навальнята и ходоры спят и видят как бы Россию распилить.