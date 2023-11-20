Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Надёжа-государь, народ за тираном соскучился!

Надёжа-государь, народ за тираном соскучился!

Я   обычно     после    знаковых    выступлений    Президента   разбираю   оное  выступление  на  цитаты.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
юродивые к стати всегда правду говорили и к ним прислушивались.
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1 час.
Юрий Сергеев
Всё норм. Пусть ещё правит пока в здравом уме и памяти. России нужен патриот правитель и как можно на длительный срок. Народ должен быть в спокойствии дабы спокойно плодиться и размножаться. Не нужна чехарда с президентскими выборами. Всякие навальнята и ходоры спят и видят как бы Россию распилить.
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39 мин.
Валерий Дюков
да народу пора и армии где служат только рабочих людей сыновья и отцы надо власть отдавать эта власть уже неспасёт Страну....
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34 мин.

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