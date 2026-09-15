Набор в БАРС "Севастополь"Встань на защиту неба Севастополя!Продолжаем набор в отряд «БАРС-Севастополь» для работы в мобильных огневых группах.
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