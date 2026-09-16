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За рулем

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Эти распространенные ошибки автомобилистов приведут к поломкам машины в морозы

Эти распространенные ошибки автомобилистов приведут к поломкам машины в морозы

С приходом холодов одного беглого взгляда на машину уже недостаточно. Затаившиеся неполадки – в тормозах, технических жидкостях, трансмиссии или электронике – способны обернуться поломкой, а то и опасной ситуацией на трассе.

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