Леонида Якубовича сильно разозлил вопрос журналистки

Телеведущий Леонид Якубович почтил своим присутствием премьеру фильма “Командир” в Москве. Там он гордо сообщил журналистам, что его состояние здоровья хорошее, и, чтобы его поняли даже самые тупые, показал всем свой большой палец на руке вверх.