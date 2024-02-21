Леонида Якубовича сильно разозлил вопрос журналистки

Телеведущий Леонид Якубович почтил своим присутствием премьеру фильма “Командир” в Москве. Там он гордо сообщил журналистам, что его состояние здоровья хорошее, и, чтобы его поняли даже самые тупые, показал всем свой большой палец на руке вверх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии