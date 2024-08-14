При поиске удаленной работы жительница Зауралья нарвалась на мошенников

В век цифровых технологий найти удаленную работу стало проще, чем когда-либо. Но вместе с ростом доступности онлайн-трудоустройства растет и число мошенников, использующих этот тренд в своих корыстных целях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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