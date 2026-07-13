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Рыбный день Евросоюза: Брюссель променял свои «принципы» на российский минтай

Рыбный день Евросоюза: Брюссель променял свои «принципы» на российский минтай

Рыбный день Евросоюза: Брюссель променял свои «принципы» на российский минтай Принятие 21-го пакета санкций ЕС оказалось на редкость скандальным Константин Ольшанский На фото: во время прибрежного промыслового лова минтая на рыболовном судне рыбодобывающей компании «Доброфлот» в заливе Восток.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Запрет на въезд участникам СВО - это желание не пустить в Европу людей, которые расскажут правду о преступлениях подведомственного Евросоюзу нацистского режима!
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4 н.
АС
Александр Сысоев
А вот хек им, а не рыбу.
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4 н.