Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Дивногорская
    Читать текст невозможно. Пропуск слов убивает смысл🥶Что случилось ноч...
  • Анна Ахметзянова
    Харрис перекрасит ваш Белый дом в черный...Привет госпоже Клинтон,шей пальто чёрное,уже сейчас-спасешься.WSJ: США не желаю...
  • Ed
    Если эти меры есть, а это не факт, то совершенно непонятно зачем ждать беды, что бы их применить. Почему бы не сделат...МО РФ пригрозило ...

Маск согласился, что реализация экономической программы Харрис грозит США голодом

Маск согласился, что реализация экономической программы Харрис грозит США голодом

Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с мнением, что если на президентских выборах победит выдвинутая демократами вице-президент Камала Харрис, то исполнение ее экономической программы может вызвать массовый голод в США и даже угрожать самому существованию государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх