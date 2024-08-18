Маск согласился, что реализация экономической программы Харрис грозит США голодом

Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с мнением, что если на президентских выборах победит выдвинутая демократами вице-президент Камала Харрис, то исполнение ее экономической программы может вызвать массовый голод в США и даже угрожать самому существованию государства.
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