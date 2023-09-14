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Хуаньцю Шибао: Россия играет уникальную роль в построении новой мировой модели

Хуаньцю Шибао: Россия играет уникальную роль в построении новой мировой модели

Наращивание потенциала дальневосточных регионов, укрепление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также стратегия крупной державы, противостоящей гегемонии США являются важными факторами, свидетельствующими о повороте России на Восток.

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