Сотрудники фонда «Защитники Отечества» встретились с семьями бойцов СВО

Для родных смоленских участников спецоперации сотрудники фонда организовали развлекательную программу Сотрудники смоленского филиала фонда «Защитнрки Отечества» в очередной раз встретились с семьями бойцов СВО в преддверии Нового года.
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