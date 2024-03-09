Вице-президент США Харрис уклонилась от ответа о дебатах Байдена и Трампа

Вице-президент США уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможных дебатах между президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампа, пообещав "разобраться с этим в какой-то момент".
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