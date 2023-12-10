Миллион долларов за деталь: рассекречена стоимость ремонта Ferrari LaFerrari

За всё время производства было сделано 500 экземпляров бензоэлектрического гиперкара LaFerrari. Супергибрид с 963-сильной гибридной силовой установкой, состоящей из 6,3-литрового мотора V12, электродвигателя, роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями и комплекта батарей, обычно хранится в закрытых коллекциях.
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