Миллион долларов за деталь: рассекречена стоимость ремонта Ferrari LaFerrari

За всё время производства было сделано 500 экземпляров бензоэлектрического гиперкара LaFerrari. Супергибрид с 963-сильной гибридной силовой установкой, состоящей из 6,3-литрового мотора V12, электродвигателя, роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями и комплекта батарей, обычно хранится в закрытых коллекциях.