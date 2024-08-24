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За рулем

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Добротный иранский седан на замену Весте подешевел в России

Добротный иранский седан на замену Весте подешевел в России

На российском автомобильном рынке появляется всё больше альтернатив отечественным моделям. Одним из свежих предложений стал седан Iran Khodro Dena, который с ценой около 1,5 миллиона рублей претендует на звание недорогой альтернативы Lada Vesta.

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