Добротный иранский седан на замену Весте подешевел в России

На российском автомобильном рынке появляется всё больше альтернатив отечественным моделям. Одним из свежих предложений стал седан Iran Khodro Dena, который с ценой около 1,5 миллиона рублей претендует на звание недорогой альтернативы Lada Vesta.
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