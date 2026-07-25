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Число погибших при ударе ВСУ по Кирилловке увеличилось до 12 человек

Число погибших при ударе ВСУ по Кирилловке увеличилось до 12 человек

Александр Полегенько/ТАСС Количество жертв обстрела Кирилловки со стороны киевского режима увеличилось до 12 человек, о завершении аварийно-спасательных работ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере "МАКС".

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