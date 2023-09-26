Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100 прошла испытания на огнестойкость

Система управления двигателем ПД-8, разработанная Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в «Ростех») для самолета SJ-100, успешно прошла испытания экстремально высокими температурами.
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