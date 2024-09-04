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  • Модест
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Значится, пост из рубрики “как Жить/что Делать”.

Значится, пост из рубрики “как Жить/что Делать”.

Мы возьмём рабочую гипотезу, что есть некоторый “Естественный Порядок Вещей”. Кто-то умирает, кто-то рождается, существа едят, пьют и дышат, солнце встаёт и садится, зима сменяет осень, а потом её подхватывает весна и т.

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