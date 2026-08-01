За миллион с небольшим: в Россию приехал хорошо знакомый корейский кроссовер

На российском рынке вдруг появилась машина, которая стоит дешевле топовых моделей LADA Granta. По крайней мере, если смотреть на версию под заказ из Владивостока – за компактный кроссовер просят минимум 1 210 000 рублей.
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