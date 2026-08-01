За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 971 подписчик

За миллион с небольшим: в Россию приехал хорошо знакомый корейский кроссовер

За миллион с небольшим: в Россию приехал хорошо знакомый корейский кроссовер

На российском рынке вдруг появилась машина, которая стоит дешевле топовых моделей LADA Granta. По крайней мере, если смотреть на версию под заказ из Владивостока – за компактный кроссовер просят минимум 1 210 000 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии