Сервис ТВИЛ.РУ выяснил, что в октябре 2026 года пары чаще всего бронировали жилье в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, а Краснодар занял четвертое место со средней стоимостью ночи 3388 рублей.
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