ЛОНДОН (ИА Реалист). Яояо Лю, один из самых известных нефтяных трейдеров мира, покинет крупнейшего независимого сырьевого трейдера Vitol Group до конца года.
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