Для Молдовы нейтралитет может быть стратегией выживания. Мнение

Для Молдовы нейтралитет может быть стратегией выживания и ее задача - ни при каких обстоятельствах не быть втянутыми в войну и сохранять закрепленный в Конституции нейтралитет и играть осторожную роль в санкциях.
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