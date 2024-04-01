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Период ретроградного Меркурия: какие знаки переживут неделю с 1 по 7 апреля без потерь

Период ретроградного Меркурия: какие знаки переживут неделю с 1 по 7 апреля без потерь

Период ретроградного Меркурия: какие знаки переживут неделю с 1 по 7 апреля без потерь Алёна ЮрьеваНачало апреля обещает быть периодом испытаний для многих, но гороскоп может стать надежным ориентиром во время ретроградного движения Меркурия.

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