В Беларуси 2,4 млн человек приняли участие в республиканском субботнике

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника, который прошел 12 апреля по всей стране, посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске.
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