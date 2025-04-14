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Китай

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В Беларуси 2,4 млн человек приняли участие в республиканском субботнике

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника, который прошел 12 апреля по всей стране, посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске.

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