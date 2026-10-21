🔨 Житель Судака «отомстил» знакомому, разбив машину его племянницы Пьяный 55-летний мужчина пытался спровоцировать дядю владелицы авто на конфликт, но тот отказался общаться с ним.
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