Директора авиакомпании на Камчатке уволили после крушения вертолета Ми-8

Официальный сайт правительства Камчатского края Гендиректора и замдиректора по летной работе авиакомпании "Витязь-Аэро" освободили от занимаемых должностей после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, в результате которого погибли 22 человека.
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