Учёные Севастополя представили новые разработки в сфере морской робототехники

Сотрудники лаборатории «Робототехника и интеллектуальных технических систем» СевГУ и Института морского приборостроения и робототехники представили разработки на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» в рамках научно-технической секции «Специальная морская робототехника».
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