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Ещё один район Забайкалья преобразуют в округ

Ещё один район Забайкалья преобразуют в округ

В Забайкальском крае сформируют 26-й муниципальный округ: Карымский район преобразуют в новый административный формат после одобрения профильного комитета, и соответствующая инициатива будет вынесена на апрельскую сессию Законодательного собрания региона.

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