Ещё один район Забайкалья преобразуют в округ

В Забайкальском крае сформируют 26-й муниципальный округ: Карымский район преобразуют в новый административный формат после одобрения профильного комитета, и соответствующая инициатива будет вынесена на апрельскую сессию Законодательного собрания региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии