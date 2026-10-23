Уполномоченные по правам человека России и Украины встретились в Белоруссии на фоне подготовки обмена военнопленными и провели гуманитарную акцию по возвращению нескольких семей в родные страны.
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