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Бутусов рассказал, как приучал 5-летнего сына молиться

Бутусов рассказал, как приучал 5-летнего сына молиться

Накануне музыкант и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» и новой группы «Орден Славы» Вячеслав Бутусов дал интервью, где рассказал о своем отношении к религии.

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