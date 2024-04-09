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Заменившие ZARA магазины по итогам 2023 года понесли убыток в 5,4 млрд рублей

Заменившие ZARA магазины по итогам 2023 года понесли убыток в 5,4 млрд рублей

В прошлом году компания «Новая мода», ранее известная как «Зара СНГ» и занимающаяся развитием торговых точек Maag, Dub, Ecru, и Vilet на территории России после ухода испанской Inditex, начала восстанавливаться после того, как в 2022 году ее предшественники, включая Zara и Massimo Dutti, провели большую часть времени в закрытом состоянии.

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