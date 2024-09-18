НАТО призвала Эстонию подготовиться к потенциальному конфликту с РФ

Руководитель Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) призвала прибалтийскую страну подготовить силы к возможному боевому столкновению между военно-политическим блоком и Россией.
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